Орск, Оренбургская область, 9 апреля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Пик паводка в Орске прошёл, вода начинает убывать, сообщил 9 апреля мэр города Василий Козупица.

Егор Алеев/ТАСС

«Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что это вселяет надежду, что пик паводка прошёл и можно ожидать, что вода начнёт убывать.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей.

Город Орск частично затопило после прорыва дамбы. Здесь затоплено почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.