Оренбург, 11 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшили до 720 кубометров в секунду. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

(сс) Valeriy29 Комплекс гидросооружений Ириклинского водохранилища

«Ежечасно анализируем информацию о притоке в Ириклинское водохранилище, на основе которой принимаем решение о регулировании сброса. Сегодня с 14:00 (12:00 мск. — Прим. ред.) гидроузел начал сбрасывать по 720 кубометров в секунду», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, с пиковой нагрузки сброс сокращён в три раза.

Как передавало ИА Регнум, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды в реке Урал в городе утром 11 апреля вырос до 10 м 69 см, вода продолжает прибывать.

Он добавил, что на критических отметках находится Уральский водозабор, до отключения остаётся около 40–50 см.

Также мэр сообщил, что в городе подтоплено 3968 приусадебных участков, за сутки их число увеличилось на 1576. Также подтоплено 2326 домов, за сутки прирост составил 416.

Всего из зоны подтопления эвакуированы 1258 человек, в пунктах временного размещения находятся 92 жителя.

С 7 апреля в регионе действует режим ЧС федерального характера. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 9 апреля по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области.

В МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнил глава ведомства Александр Куренков.