Оренбург, 10 апреля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. На санитарную обработку Орска после ухода воды потребуется около 120 млн рублей, примерно столько же — для Оренбурга. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе совещания.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Конкретно город Орск, могу сказать, порядок цифр — 120 млн, средства для обработки территории, которая освободится от воды. Сначала, конечно же, потребуется санитарная чистка, потом уже дезинфекция. Такая же сумма необходима на Оренбург и Оренбургский район, который сейчас находится в зоне подтопления», — пояснила она.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС. В Оренбурге приступили к частичной эвакуации, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасном значении в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.

9 апреля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин по поручению президента Владимира Путина вылетел в зону паводка в Оренбургской области. В ведомстве отметили, что ключевые задачи поездки министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Файзуллин на встрече с орчанами сообщил, что жители Оренбургской области смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно либо получат компенсацию.