Оренбург, 9 апреля, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Егор Алеев/ТАСС

«Переувлажнение почвы осенью, её последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки — всё это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тыс. жилых домов», — сказал глава ведомства, слова которого передаёт ТАСС.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в МЧС информировали, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте.

9 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов пострадавших регионов. Глава государства на протяжении всего дня занимается вопросами, связанными с последствиями паводка, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Куренков, в свою очередь, информировал, что в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. Также Владимир Путин решил отправить главу Минстроя Ирека Файзуллина в Оренбургскую область после телефонного разговора с главой региона Денисом Паслером, который доложил о борьбе с паводком и его последствиях, а также об оказании помощи пострадавшим жителям.