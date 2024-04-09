Красногорск, 9 апреля, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной обстановкой, вызванной весенним половодьем. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба МЧС России.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

Сначала Куренков посетит Оренбургскую область, где лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению. Соответствующие указания глава МЧС России дал два дня назад в Орске на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Затем министр направится в Курганскую и Тюменскую области. В этих регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка. Здесь уже начали проводить мероприятия по минимизации последствий паводка, усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 8 апреля, уровень воды в подтопленных российских регионах пошёл на спад, уточнили в МЧС РФ. Так, в реке Урал Оренбургской области уровень воды за два часа снизился на девять сантиметров. В Орске эвакуировали порядка 2,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения с людьми работают психологи.

В Курганской области ведутся круглосуточные работы по подготовке к волне паводка, укрепляется дамба.

В Тюменской области 8 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Губернатор региона Александр Моор пояснил, что режим ЧС устанавливается заблаговременно для быстрого реагирования на обстановку, которая складывается на реках. Пока ситуация контролируемая, наблюдается постепенный подъём уровня воды за счёт таяния снега и льда. При этом специалисты Росгидромета прогнозируют высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол.