Москва, 10 апреля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. При обстреле журналистов программы «Вести Луганск» со стороны ВСУ погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов, сообщил 10 апреля телеканал «Россия 1».

скриншот видео Минобороны Евгений Половодов

Как говорится в материале, Половодов вместе со съёмочной группой приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной и попал под обстрел со стороны ВСУ вместе с корреспондентом и оператором телеканала.

Половодов — уроженец Братска Иркутской области, высшее образование получил в Воронеже, где в 2013 году окончил университет по специальности «специалист по связям с общественностью».

С 2015 года Половодов стал офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже. В 2021 году выполнял спецзадачи в Сирии, а с первых дней СВО организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880875" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля журналисты съёмочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съёмок на кременском направлении. Корреспондент Артём Юндас и оператор Денис Шум попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ. По журналистам выпустили три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника.

Журналисты находятся в стабильном состоянии, им оказали первую помощь на месте. Шум получил ранение в ногу, Юндас — контузию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия расценивает атаку ВСУ на журналистов ВГТРК как преступную акцию режима Владимира Зеленского, который считает журналистов приоритетными целями. Она напомнила, что ВСУ и ранее неоднократно атаковали журналистов с применением всех возможных средств поражения.

Следственный комитет России будет расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства.

В марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.