Москва, 10 апреля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. СК России расследует факт обстрела журналистов ВГТРК со стороны ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщила 10 апреля пресс-служба Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, корреспондент Артём Юндас и оператор Денис Шум луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ на кременском направлении. По журналистам выпустили три снаряда, а потом пытались добить уже раненых репортёров с использованием беспилотника.

Журналисты находятся в стабильном состоянии, им оказали первую помощь на месте. Шум получил ранение в ногу, Юндас — контузию.

Россия расценивает атаку ВСУ на журналистов ВГТРК как преступную акцию режима Владимира Зеленского, который считает журналистов приоритетными целями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ и ранее неоднократно атаковали журналистов с применением всех возможных средств поражения, и напомнила об убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ростислава Журавлёва и других журналистов.

В марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.