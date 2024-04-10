Луганск, 10 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Корреспондент Артём Юндас и оператор Денис Шум луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 10 апреля Telegram-канал «Вести Луганск».

Кадр из видео

«По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору», — говорится в публикации.

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Как передавало ИА Регнум, 10 апреля журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Ранение получил оператор съёмочной группы, его госпитализируют в Луганск.

Состояние оператора и корреспондента стабильное, им оказали первую помощь на месте. Шум получил ранение в ногу, Юндас — контузию.