ВСУ обстреляли журналистов луганского филиала ВГТРК из ствольной артиллерии
«Вести Луганск»: ВСУ обстреляли журналистов ВГТРК из ствольной артиллерии
Луганск, 10 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Корреспондент Артём Юндас и оператор Денис Шум луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 10 апреля Telegram-канал «Вести Луганск».
«По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору», — говорится в публикации.
Как передавало ИА Регнум, 10 апреля журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Ранение получил оператор съёмочной группы, его госпитализируют в Луганск.
Состояние оператора и корреспондента стабильное, им оказали первую помощь на месте. Шум получил ранение в ногу, Юндас — контузию.