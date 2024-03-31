Москва, 31 марта, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России передало украинским властям требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка, сказано в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«МИД передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных лиц», — сообщили в ведомстве.

Внешнеполитическое ведомство пояснило, что Россия выявила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», а также к терактам, в которых погибли журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский), покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим терактам на территории РФ.

МИД подчеркнул, что борьба с международным терроризмом является обязанностью каждой страны, и потребовал от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и выдать всех виновных, а также возместить причинённый жертвам ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых Владлен Татарский и экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Малюк рассказал, что в начинённом взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит Татарский, содержалось «400 граммов термобара», а Киву застрелили из нарезного пистолета калибра 9×19 миллиметров.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушились автомобильные пролёты моста. Погибли четыре человека. ФСБ заявила, что к терактам причастны ГУР Украины и его глава Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Малюк в июле 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали. Также Бортников ранее согласился с тем, что СБУ нужно признать террористической организацией.

Следственный комитет 28 марта сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Ведомство отметило, что у следствия есть подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.