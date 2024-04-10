Луганск, 10 апреля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Раненого оператора Луганского филиала ВГТРК Дениса Шума госпитализируют в Луганск, сообщил 10 апреля глава филиала.

Иван Шилов ИА Регнум

«Попавшая на кременском направлении съёмочная группа направляется в Луганск», — сообщили в филиале.

Там добавили, что состояние оператора и корреспондента Артёма Юндаса стабильное, им оказали первую помощь на месте. Шум получил ранение в ногу, Юндас — контузию.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля журналисты ВГТРК попали под обстрел ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Ранение получил оператор съёмочной группы.

17 февраля при обстреле Пантелеймоновки в ДНР со стороны ВСУ был ранен военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский. Военкор получил ранение в ногу. По данным телеканала, удар был нанесён ВСУ с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.