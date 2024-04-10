Москва, 10 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Россия расценивает атаку ВСУ на журналистов ВГТРК в Донбассе как преступную акцию режима Владимира Зеленского, который считает журналистов приоритетными целями, заявил 10 апреля МИД РФ.

Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Вести Луганск» (филиал ВГТРК) попала под обстрел со стороны ВСУ во время подготовки репортажа в районе Кременной (ЛНР). Один из журналистов был ранен в ногу, другой получил контузию. ВСУ продолжили атаку на уже раненых журналистов при помощи беспилотников.

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — цитирует пресс-служба МИД заявление официального представителя Министерства Марии Захаровой.

ВСУ и ранее неоднократно атаковали безоружных журналистов с применением всех возможных средств поражения, отметила Захарова. Киев пытается использовать террористические методы устранения журналистов при молчаливом согласии как западных кураторов Украины, так и ангажированных западных правозащитных структур, сказала официальный представитель МИД. Она напомнила о совершённых ранее убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ростислава Журавлёва и других журналистов.

«Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и её агентуры против представителей отечественной медиасферы», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.