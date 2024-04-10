МИД назвал атаку на журналистов ВГТРК преступной акцией режима Зеленского
МИД: РФ считает атаку на журналистов ВГТРК преступной акцией режима Зеленского
Москва, 10 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Россия расценивает атаку ВСУ на журналистов ВГТРК в Донбассе как преступную акцию режима Владимира Зеленского, который считает журналистов приоритетными целями, заявил 10 апреля МИД РФ.
Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Вести Луганск» (филиал ВГТРК) попала под обстрел со стороны ВСУ во время подготовки репортажа в районе Кременной (ЛНР). Один из журналистов был ранен в ногу, другой получил контузию. ВСУ продолжили атаку на уже раненых журналистов при помощи беспилотников.
«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — цитирует пресс-служба МИД заявление официального представителя Министерства Марии Захаровой.
ВСУ и ранее неоднократно атаковали безоружных журналистов с применением всех возможных средств поражения, отметила Захарова. Киев пытается использовать террористические методы устранения журналистов при молчаливом согласии как западных кураторов Украины, так и ангажированных западных правозащитных структур, сказала официальный представитель МИД. Она напомнила о совершённых ранее убийствах Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ростислава Журавлёва и других журналистов.
«Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и её агентуры против представителей отечественной медиасферы», — добавила Захарова.
Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года МИД РФ передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Россия выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим, заявил МИД.
26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.