Париж, 2 апреля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Руководство США не одобряет удары ВСУ по любым объектам на территории России, заявил 2 апреля госсекретарь страны Энтони Блинкен, комментируя атаки Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в ходе совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами её территории», — сказал американский политик.

Блинкен отметил, что Вашингтон придерживался такой позиции с самого начала конфликта. При этом он подчеркнул, что США стараются сделать всё возможное, чтобы помочь Украине «защититься» от России.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила 22 марта, что Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в России, опасаясь, что это спровоцирует рост цен нефть в мире. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в тот же день подтвердила, что американская администрация призвала киевский режим не атаковать российскую нефтяную инфраструктуру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что Москва предпочла бы, чтобы США призвали власти Украины отказаться от террористических атак на мирные объекты в РФ.

2 апреля мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что российская система РЭБ перехватила беспилотник, который пытался атаковать НПЗ в городе. Он отметил, что аппарат не взорвался и не привёл к разрушениям на предприятии.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 марта сообщил о выделении для Украины нового пакета помощи на $300 млн. Он отметил, что получилось сделать, благодаря экономии на других военных контрактах по поставке вооружений Киеву.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 марта заявил, что ВСУ без поддержки США неизбежно придётся отступать. Он пожаловался на то, что у украинской армии не осталось ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и снарядов.

Песков 3 февраля заявил, что поставки оружия Украине только сделают ей больней, так как продлят конфликт и увеличат потери ВСУ. Он подчеркнул, что никакая помощь не поможет изменить ход СВО.