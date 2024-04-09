Пекин, 9 апреля, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Китай надеется, что огонь на Украине будет прекращён как можно скорее, заявил 9 апреля глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

AP/TASS Министр иностранных дел Китая Ван И

«Что касается украинского вопроса, то основополагающими для Китая являются четыре принципа, предложенные председателем Си Цзиньпином. Надеемся, что огонь будет прекращён как можно скорее», — сказал Ван И на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине. Глава государства также подчёркивал, что Москва была готова к мирному урегулированию конфликту с самого его начала, но Киев отказался от этого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта напомнил, что киевский режим последовательно отрицает даже возможность начала переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что украинские власти реализуют эту политику и де-факто, и де-юре.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи 2 марта в Москве заключили, что любые дискуссии на тему урегулирования украинского кризиса невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности.