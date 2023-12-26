Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Российская Федерация готова оказать помощь Армении и Азербайджану в завершении работы над проектом мирного договора, заявил в интервью телеканалу «Известия» 26 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что за последнее время Баку и Ереван неоднократно высказывались за завершение работы над мирным договором, и отметил, что эти договорённости принесут мир, стабильность и атмосферу предсказуемости на Кавказе.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые встретились с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года. Встреча лидеров двух государств произошла в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года завершилась переходом региона под контроль Азербайджана. Напомним, что ещё в 2022 году власти Армении признали Карабах частью территории Азербайджана, когда Никол Пашинян на встрече с Ильхамом Алиевым в Праге подписал Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

Позднее Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор» заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным. По его словам, вина действующих властей заключается в отсутствии диалога с народом о невозможности содержания региона.