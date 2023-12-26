Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 18:04 — ИА Регнум. На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге произошла первая с момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и главы правительства Армении Никола Пашиняна.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге

Алиев и Пашинян при встрече обменялись рукопожатиями. На экскурсии, которую организовали для участников саммита СНГ, лидеры двух республик сели на соседние стулья.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855744" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и главы государств прибыли на Неформальный саммит СНГ

Как сообщало ИА Регнум, неформальный саммит СНГ прошёл в Санкт-Петербурге. В нём принял участие президент России Владимир Путин. Гости саммита побывали на экскурсии в музее-заповеднике «Павловске», Царском Селе, Петергофе. Саммит завершится в Константиновском дворце в Стрельне.

Путин сообщил коллегам по СНГ, что в следующий раз они смогут побывать в другом музее-заповеднике — «Гатчине». В Павловске у него состоялся небольшой разговор с Пашиняном.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2023 года завершилось переходом региона под контроль Азербайджана. При этом Пашинян ещё в 2022 году признал Карабах частью Азербайджана.

Обострение в Карабахе произошло 19 сентября 2023 года. Баку объявил, что в Карабахе происходят провокации и начал антитеррористические мероприятия локального характера. На следующий день, 20 сентября, при посредничестве российских миротворцев, власти Азербайджана и Нагорного Карабаха договорились о прекращении огня. Карабахскую армию расформировали.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.