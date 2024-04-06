Европе предрекли раскол из-за споров о поддержке Украины
Вена, 6 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Расхождения между европейскими лидерами относительно масштабов и глубины поддержки действующего киевского режима усиливаются, и они станут ещё больше. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
По мнению эксперта, отражением этих противоречий стало заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, который официально признался, что не во всём согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона в вопросах урегулирования украинского конфликта.
Кошкин убеждён, что действующая администрация в Вашингтоне пытается реализовать в украинском конфликте некий «план Б», который должен заставить Европу взять на себя ведущую роль в противостоянии России на Украине. Для этого необходимо выделять киевскому режиму деньги, поставлять вооружение и боевую технику, продолжать информационную поддержку Владимира Зеленского. Однако эти устремления США вызвали энтузиазм далеко не у всех европейских лидеров. И без того существовавшие в ЕС разногласия заметно усилились. Основные причины — дороговизна поддержки киевского режима и опасность прямого военного столкновения с Россией.
«Стали выгребать деньги, а здесь проблема. Долго обсуждали, утвердили. Но не шестьдесят миллиардов евро единовременно, а пятьдесят миллиардов — на четыре года. Тридцать три из них — это кредит. То есть невозвратных только семнадцать миллиардов. И то, с условием. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу заявила: «Вся армия Украины — наша». При этом главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в открытую заявил, что Европа на самом деле не будет воевать за Донбасс. Президент Франции — наоборот, вдруг заявляет, что надо вводить на Украину войска. Что в Вашингтоне на уме, то у Макрона на языке. Он вдруг захотел стать главным в Европе, а без поддержки США не станешь. И «раздрай» стал ещё сильнее», — прокомментировал Кошкин.
Таким образом, сейчас в Европе идёт активная дискуссия, отражением которой является, в том числе, заявление канцлера Австрии, резюмировал эксперт.
Скорее всего такая ситуация сохранится до начала ноября, когда в США пройдут выборы президента, предположил собеседник ИА Регнум. При этом задача «максимум» для Вашингтона — заставить европейских союзников по НАТО как можно сильнее втянуться в боевые действия на Украине.
«Но Россия становится всё мощнее, наши парни геройски выполняют свои задачи, командиры показывают мастерство. Уверенно движемся на запад. И в итоге Европа на Украину будет заходить кое-как — кто строем и с песней, а кто просто в сторону отойдёт», — резюмировал политолог.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер не во всём согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона в смысле урегулирования украинского конфликта. Он сам заявил об этом 5 апреля в интервью французскому изданию Le Figaro.
«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чём наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности», — заявил глава австрийского правительства.
Ранее ИА Регнум также сообщало, что в конце февраля Макрон заявил об обсуждении европейскими лидерами вопроса вероятной отправки войск на Украину. Он признал, что конкретных договорённостей нет, но не исключил такой возможности в будущем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 3 апреля, что у российской стороны есть данные о готовности Франции перебросить около 1,5 тыс. своих военных на территорию Украины.
Политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил 31 марта ИА Регнум, что Франция и Запад в целом на самом деле не готовы к дальнейшему расширению конфликта на Украине. Эксперт указал, что слова французского лидера настороженно восприняли ближайшие союзники страны по Евросоюзу и НАТО, прежде всего Германия.