Вена, 6 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Расхождения между европейскими лидерами относительно масштабов и глубины поддержки действующего киевского режима усиливаются, и они станут ещё больше. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению эксперта, отражением этих противоречий стало заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера, который официально признался, что не во всём согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Кошкин убеждён, что действующая администрация в Вашингтоне пытается реализовать в украинском конфликте некий «план Б», который должен заставить Европу взять на себя ведущую роль в противостоянии России на Украине. Для этого необходимо выделять киевскому режиму деньги, поставлять вооружение и боевую технику, продолжать информационную поддержку Владимира Зеленского. Однако эти устремления США вызвали энтузиазм далеко не у всех европейских лидеров. И без того существовавшие в ЕС разногласия заметно усилились. Основные причины — дороговизна поддержки киевского режима и опасность прямого военного столкновения с Россией.

«Стали выгребать деньги, а здесь проблема. Долго обсуждали, утвердили. Но не шестьдесят миллиардов евро единовременно, а пятьдесят миллиардов — на четыре года. Тридцать три из них — это кредит. То есть невозвратных только семнадцать миллиардов. И то, с условием. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу заявила: «Вся армия Украины — наша». При этом главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в открытую заявил, что Европа на самом деле не будет воевать за Донбасс. Президент Франции — наоборот, вдруг заявляет, что надо вводить на Украину войска. Что в Вашингтоне на уме, то у Макрона на языке. Он вдруг захотел стать главным в Европе, а без поддержки США не станешь. И «раздрай» стал ещё сильнее», — прокомментировал Кошкин.

Таким образом, сейчас в Европе идёт активная дискуссия, отражением которой является, в том числе, заявление канцлера Австрии, резюмировал эксперт.

Скорее всего такая ситуация сохранится до начала ноября, когда в США пройдут выборы президента, предположил собеседник ИА Регнум. При этом задача «максимум» для Вашингтона — заставить европейских союзников по НАТО как можно сильнее втянуться в боевые действия на Украине.

«Но Россия становится всё мощнее, наши парни геройски выполняют свои задачи, командиры показывают мастерство. Уверенно движемся на запад. И в итоге Европа на Украину будет заходить кое-как — кто строем и с песней, а кто просто в сторону отойдёт», — резюмировал политолог.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не во всём согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона в смысле урегулирования украинского конфликта. Он сам заявил об этом 5 апреля в интервью французскому изданию Le Figaro.

«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чём наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности», — заявил глава австрийского правительства.

Ранее ИА Регнум также сообщало, что в конце февраля Макрон заявил об обсуждении европейскими лидерами вопроса вероятной отправки войск на Украину. Он признал, что конкретных договорённостей нет, но не исключил такой возможности в будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 3 апреля, что у российской стороны есть данные о готовности Франции перебросить около 1,5 тыс. своих военных на территорию Украины.

Политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил 31 марта ИА Регнум, что Франция и Запад в целом на самом деле не готовы к дальнейшему расширению конфликта на Украине. Эксперт указал, что слова французского лидера настороженно восприняли ближайшие союзники страны по Евросоюзу и НАТО, прежде всего Германия.