Москва, 31 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Франция и Запад в целом не готовы к дальнейшему расширению конфликта на Украине. Такое мнение 31 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, комментируя слова председателя Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве о том, что в вопросах поддержки Францией Украины «всё остаётся возможным».

IMAGO/Marianne Loorents/Global Look Press

Выступая на брифинге, Яэль Брон-Пиве также напомнила о словах французского президента Эммануэля Макрона, который призывал Запад отправлять войска на Украину, отметив, что «позиция достаточно ясна».

Рубинский отметил, что заявление Макрона о возможной отправке французских войск на Украину было настороженно принято ближайшими союзниками по Евросоюзу и НАТО, прежде всего Германией.

«На Западе не очень ожидают каких-либо крутых поворотов, которые были бы чреваты расширением боевых действий. Все ждут, как будет дальше развиваться ситуация на фронте в конце весны и летом, когда позволят погодные условия. Всё будет во многом зависеть от военного положения на территории как Украины, так и на Ближнем Востоке. Ситуация там не отделена от украинского кризиса», — заявил политолог.

Он отметил, что в настоящее время теперь уже и украинское руководство не исключает поиска какой-то компромиссной формулы. Запад не готов на дальнейшее расширение конфликта, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 27 февраля заявил, что европейские лидеры во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. При этом участники конференции не смогли договориться по данному вопросу, но Макрон не исключил, что в будущем европейские войска войдут на украинскую территорию. Французский лидер заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу. Глава МИД напомнил, что все заявления французского лидера о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком».

Газета Le Echos 29 марта сообщила, что возможная отправка французских войск для помощи ВСУ не изменит ситуацию на поле боя. Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины. Без союзников они не смогут поставить против русских серьёзный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе, признали авторы.