Москва, 3 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила 3 апреля о наличии информации о подготовке французских военных в составе около 1,5 тыс. человек для возможной переброски на Украину.

Aventurier Patrick/ABACA

«В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», — сообщила дипломат во время брифинга.

Захарова отметила, что французская сторона продолжает часть своей истории, которую необходимо предать забвению, — тайный вывоз культурных ценностей, в том числе старинных византийских икон с Украины для их якобы сохранения во Франции. Киев, в свою очередь, по её словам, продолжает информационную зачистку и тотальную цензуру в стране.

«28 марта во французской Le Figaro вышла статья о 70 убитых на Украине журналистах и 250 закрытых СМИ. Лучше поздно, чем никогда. Только вопрос: мы же обо всём этом говорили, в том числе и Le Figaro, которая брала интервью у представителей МИД», — подытожила дипломат.

Как сообщало 27 февраля ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите в Париже европейские лидеры обсудили вопрос вероятной отправки войск на Украину, но ни о чём конкретном не договорились. Однако Макрон не исключил, что в будущем европейские войска войдут на украинскую территорию. После этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявление Макрон сделал для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу.

Авторы издания Le Echos через несколько дней заявили, что возможная отправка французских войск на Украину ничего не изменит на поле боя. В публикации газеты говорится, что даже подкреплённые Военно-воздушными силами французские батальоны максимум смогут увеличить потери армии России, но не повлиять на общую ситуацию в зоне боевых действий.

В свою очередь, председатель Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве во время визита в Одессу заявила, что в вопросах помощи Украине «всё остаётся возможным». Она напомнила о словах Макрона об отправке войск, отметив, что «позиция достаточно ясна».

Комментируя её заявление, в беседе с ИА Регнум политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил, что Франция и Запад в целом не готовы к дальнейшему расширению конфликта на Украине. Эксперт отметил, что заявление Макрона о возможной отправке военных было настороженно принято ближайшими союзниками по Евросоюзу и НАТО, прежде всего Германией.