Вена, 6 апреля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер не во всём согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе об урегулировании украинского конфликта и является сторонником принципа предосторожности. Он заявил об этом 5 апреля в интервью газете Le Figaro.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Карл Нехаммер

«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чём наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности», — сказал он.

По словам главы правительства Австрии, Макрон в этом вопросе выступает за принцип сдерживания, однако, хотя некоторые агрессивные доводы могут выглядеть убедительными, Нехаммер выступает за предосторожность во избежание неконтролируемой эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил об обсуждении европейскими лидерами вопроса вероятной отправки войск на Украину на саммите в Париже. Он признал, что ни о чём конкретном договориться не удалось, однако не исключил такой возможности в будущем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 3 апреля сообщила, что у российской стороны есть данные о том, что французских военных в составе около 1,5 тыс. человек готовят для возможной переброски на территорию Украины. По словам дипломата, Париж таким образом продолжает часть своей истории, которую необходимо предать забвению, — тайный вывоз культурных ценностей, включая старинные византийские иконы с Украины для их якобы сохранения во Франции.

Политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский 31 марта заявил ИА Регнум, что Франция и Запад в целом не готовы к дальнейшему расширению конфликта на Украине. Эксперт указал на то, что слова французского лидера настороженно приняли ближайшие союзниками страны по Евросоюзу и НАТО, прежде всего Германия.