Москва, 6 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Лидеры государств — участников НАТО, включая президента Франции Эммануэля Макрона, являются фактическими пособниками и, очевидно, спонсорами теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 6 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

EPA/ТАСС

Как отметил Медведев, в число пособников этого теракта, помимо тех, кто непосредственно поддерживал преступников, входят международные спонсоры террористов.

«А тут, увы, ситуация такова — к ним относятся высшие должностные лица стран НАТО. Они разные. Да хоть тот же Макрон», — написал он.

По словам зампреда Совбеза, риторика, действия и санкции французского лидера на тайные операции с киевским режимом можно квалифицировать как пособничество теракту в «Крокусе».

«Именно поэтому <…> (Макрон. — ИА Регнум) вынужден был сам и через своих подчинённых публично отрицать вовлечённость Франции в теракт. Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта», — уточнил Медведев.

Он подчеркнул, что такие действия нельзя простить, и в этом случае пособникам террористов невозможно прикрыться иммунитетами.

«И отныне они не просто враги России», — заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в организации теракта в Подмосковье. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что рассчитывает на то, что французские спецслужбы не стоят за этим преступлением, так как Франция является одним из западных кураторов Киева.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё более 500 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта сообщил, что показания задержанных по делу о террористическом нападении на «Крокус» свидетельствуют об украинском следе. По его информации, у следователей есть данные, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД 2 апреля сказал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства также назвал борьбу с экстремизмом одним из приоритетных направлений работы МВД.