Москва, 5 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы попытках России сорвать проведение Олимпийских игр в Париже являются бездоказательными. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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«Это абсолютно голословные обвинения. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией», ― подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал подобные обвинения абсолютно неприемлемыми.

Ранее Макрон заявил, что проведение Олимпиады под угрозой якобы из-за России. По его словам, Россия проводит информационные атаки с целью срыва соревнований в Париже. Президент Франции подчеркнул, что у него нет в этом никаких сомнений, но доказательств своим словам не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) сочло небезопасным планируемый формат речного парада на открытии Олимпиады. Спецслужба предупредила о риске «возвращения массового терроризма» в страну, угрозе одиночных терактов с использованием автомобилей или огнестрельного оружия и рекомендовала МИД Франции отказаться от проведения церемонии открытия Игр.

Мэр Парижа Анн Идальго 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев, и пообещав, что они будут во французской столице «как дома».

После таких слов официальный представитель МИД Мария Захарова предложила объявить бойкот товарам из Франции. По её словам, российские активисты вполне могут начать маркировать французские товары наклейками «Нам не рады в Москве».

Посол России во Франции Алексей Мешков 27 марта предупредил российских туристов, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. По его словам, французские власти создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпиады в Париже.

В МИД также заявили о том, что россияне, планирующие летом посетить Олимпиаду в Париже, должны проявлять осторожность из-за возможных провокаций и задержаний.