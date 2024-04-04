Москва, 4 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Россияне, планирующие летом посетить Олимпиаду в Париже, должны проявлять осторожность из-за возможных провокаций и задержаний. С таким призывом выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Гильем Бейкер/РИА Новости

В интервью телеканалу «Матч ТВ» она предупредила о том, что в период Игр возможны провокации, незаконные задержания и похищения людей, напомнив о десятках подобных случаев с соотечественниками.

Захарова также отметила, что слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским атлетам будут не рады, находятся за гранью того, что называется поведением в рамках международно-правовых норм.

«Здесь вам и расизм, здесь национализм, здесь политизация спорта, здесь сегрегация, здесь всё, что угодно», ― подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта посол России во Франции Алексей Мешков предупредил российских туристов, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. По его словам, французские власти создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпиады в Париже.

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) сочло небезопасным планируемый формат речного парада на открытии Олимпиады. Спецслужба предупредила о риске «возвращения массового терроризма» в страну, угрозе одиночных терактов с использованием автомобилей или огнестрельного оружия и рекомендовала МИД Франции отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев и пообещав, что они будут во французской столице «как дома».

После таких слов Захарова предложила объявить бойкот товарам из Франции. По её словам, российские активисты вполне могут начать маркировать французские товары наклейками «Нам не рады в Москве».

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Олимпиада без российских атлетов будет ущербной и неинтересной. Он добавил, что Россия будет развивать свой спорт и организует международные игры, которые будут следовать принципам олимпизма.