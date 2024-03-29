Париж, 29 марта, 2024, 03:55 — ИА Регнум. МИД Франции получил рекомендации от главного управления внутренней безопасности страны (DGSI) отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщило радио Europe 1.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

По мнению спецслужбы, необходимо перейти к «плану Б» в связи с угрозой безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия.

Отмечается, что планируемый формат речного парада небезопасен — есть вероятность «возвращения массового терроризма во Францию».

В частности, речь идёт о террористах-одиночках, которые могут врезаться в толпу на машине или применить огнестрельное оружие.

Как сообщало ИА Регнум, посол России во Франции Алексей Мешков предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь.

Спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц. К Играм-2024, по его словам, допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.