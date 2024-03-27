Париж, 27 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил туристов из РФ, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь.

EPA/IAN LANGSDON/ТАСС

По словам посла, французские власти создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпиады в Париже.

«Они полностью отрезали наши структуры, посольство не только от посещения или участия в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми, но даже не дают нам никаких гарантий того, что мы получим элементарные пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт и где находятся все наши учреждения», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц. К Играм-2024, по его словам, допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Вице-президент МОК Джон Коутс 17 марта объявил, что участники Олимпиады в Париже, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать ни в каких командных видах спорта.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Олимпиада без российских атлетов будет ущербной и неинтересной. Он добавил, что Россия будет развивать свой спорт и организует международные игры, которые будут следовать принципам олимпизма.