Москва, 31 марта, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Россия может объявить бойкот товарам из Франции после заявлений парижских властей о том, что атлетам из РФ не будут рады на Олимпиаде. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала 31 марта в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады?» — предложила Захарова.

По её словам, российские активисты вполне могут принять такое решение и начать маркировать французские товары наклейками «нам не рады в Москве». При этом в России найдётся, чем заменить продукцию из Франции.

Дипломат добавила, что в случае бойкота со стороны РФ французские бизнесмены вслед за фермерами отправятся на штурм парижской мэрии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта во время визита в Киев мэр Парижа Анн Идальго заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. Украинских атлетов, отметила она, в Париже встретят «как героев».

Ранее МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц.

К Играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. Эксперты полагают, что на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что Россия будет развивать свой спорт и заниматься организацией международных соревнований.