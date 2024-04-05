Киев, 5 апреля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Атаки Киева на расположенные на территории России нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) направлены на россиян. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR.

РИА Новости/ Алексей Майшев

«Их (России. — Прим. ред.) население должно понять, что они должны заплатить за… [спецоперацию], а это прямое общение с населением», — сказал он.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признавал причастность к ударам по НПЗ в России.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля ударные дроны атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане. Утром этого дня стало известно об атаке двух дронов по общежитию в Елабуге. От удара БПЛА также пострадал НПЗ в городе Нижнекамске, где система РЭБ перехватила один из беспилотников.

Дроны ВСУ 16 марта атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске в Самарской области. На Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Персонал с предприятия эвакуировали, обошлось без пострадавших. Попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ удалось пресечь.

Несколько украинских дронов 17 марта атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Российские силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако при падении одного из БПЛА возник пожар, который позднее ликвидировали. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки погиб один из сотрудников НПЗ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 2 апреля, что Белый дом не одобряет атаки Украины по объектам на территории России, включая атаки по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Вашингтон с самого начала украинского конфликта придерживался такой позиции.

Позднее в этот же день американский телеканал CNN сообщил, что все удары украинских дронов по объектам инфраструктуры в России Киев планирует и согласует заранее с союзниками. Источник телеканала также выступил с утверждением, что атакуют НПЗ в России беспилотниками с большой дальностью действия, в некоторые из которых интегрирована базовая форма искусственного интеллекта.