Два человека пострадали в результате удара дронов по общежитию «Алабуги»
Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате удара беспилотников по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе в Татарстане, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
Bulkin Sergey/Global Look Press
Два дрона атаковали Елабужский район в 5:45 мск, нанеся удар по общежитию «Алабуги».
«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе главы Татарстана 2 апреля проинформировали об атаке беспилотников по промпредприятиям в Елабуге и Нижнекамске.