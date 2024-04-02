Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате удара беспилотников по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе в Татарстане, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Два дрона атаковали Елабужский район в 5:45 мск, нанеся удар по общежитию «Алабуги».

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — сообщили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе главы Татарстана 2 апреля проинформировали об атаке беспилотников по промпредприятиям в Елабуге и Нижнекамске.