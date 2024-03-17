Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 17 марта, 2024, 04:52 — ИА Регнум. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, при атаке беспилотника ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, один из сотрудников погиб.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По информации специалистов, предварительная причина смерти — сердечный приступ.

«Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населённому пункту также нет. Пожар ликвидирован», — заверили в оперативном штабе.

В связи с инцидентом «идёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», сообщил глава Славянского района Романа Синяговского.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 марта несколько беспилотников киевских боевиков пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Средствами ПВО они были сбиты, но в результате падения одного из них возник пожар.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. В Новокуйбышевске попытка атаки БПЛА на завод была пресечена, никто не пострадал.