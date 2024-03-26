Вашингтон, 27 марта, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил журналистам, что Белый дом не поддерживает атаки Украины по объектам на территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

По заверениям Миллера, США с самого начала конфликта на Украине не поощряли и не поддерживали удары ВСУ за пределами собственной территории.

«Так что это не что-то, о чём они могли бы не знать», — пояснил Мэттью Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники 16 марта атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске в Самарской области. На Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Персонал с предприятия эвакуировали, обошлось без пострадавших. Попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ пресекли.

В ночь на 23 марта российские военные пресекли 12 попыток ВСУ атаковать дронами объекты на российской территории. По пять беспилотников уничтожили над Брянской и Белгородской областями, ещё по одному над Воронежской и Саратовской областями.