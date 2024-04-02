Нижнекамск, Татарстан, 2 апреля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Система радиоэлектронной борьбы перехватила пытавшийся атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Нижнекамске беспилотный летательный аппарат. Об этом 2 апреля сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

MOD Russia/Global Look Press

«На сегодняшний день атака была, самолетного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолёт обезврежен», ― уточнил в беседе с ТАСС мэр.

Также он добавил, что на предприятии возгорания не было, также нет разрушений и пострадавших.

«Всё под контролем. Все службы работают», ― подчеркнул Муллин.

Telegram-канал «112» сообщил, что утром 2 апреля беспилотник осуществил атаку на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. В результате на технологической установке вспыхнул пожар. Возгорание уже полностью ликвидировали, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Елабуге и Нижнекамске 2 апреля зафиксировали атаку дронов на промышленные предприятия. Серьёзных повреждений производство не получило.

В пресс-службе Особой экономической зоны сообщили, что в результате удара беспилотников по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе в Татарстане ранения получили два человека. Удары по зданию два дрона нанесли в 5:45 мск. Известно, что БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

По последним данным, пострадали семь человек. Троих из них госпитализировали.