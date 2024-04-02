Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Все полёты украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в России Киев планирует и согласует заранее с союзниками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Эти полёты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полёта, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров», ― уточил собеседник телеканала.

Он добавил, что украинские военные атакуют объекты нефтегазовой промышленности в России при помощи дронов с большей дальностью действия, в некоторые из которых интегрирована базовая форма искусственного интеллекта, которая отвечает за точность наведения. Это помогает дронам ориентироваться в пространстве в условиях глушения сигнала GPS в некоторых районах и избегать помех.

По словам источника, каждый дрон имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности. Он не уточнил, кто поставляет эти технологии Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 апреля беспилотник пытался осуществить атаку на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Как заявил мэр города Рамиль Муллин, система радиоэлектронной борьбы перехватила дрон самолётного типа. Он не взорвался, сработала система РЭБ, которая обезвредила БПЛА. По его словам, на предприятии возгорания не произошло, также нет разрушений и пострадавших.

В лесу недалеко от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области 25 марта перехватили дрон со взрывным устройством. Беспилотник доставили на полигон и уничтожили.

Украинские беспилотники 16 марта атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске в Самарской области. На Сызранском НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Персонал с предприятия эвакуировали, обошлось без пострадавших. Попытки атаки на Новокуйбышевский НПЗ пресекли.

В Ленинградской области 13 марта на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа. Средствами поражения мобильной группы сработали в Киришском районе. Производство продолжило работать в штатном режиме, жертв и разрушений нет.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил 27 марта, что Белый дом не поддерживает атаки Украины по объектам на территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. По заверениям Миллера, США с самого начала конфликта на Украине не поощряли и не поддерживали удары ВСУ за пределами собственной территории.