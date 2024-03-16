Самара, 16 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Самарской области принимаются меры для ликвидации последствий атаки беспилотников на Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Егор Алеев/ТАСС Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод

Он отметил, что утром была совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ, где произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ, которая была пресечена.

«Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб», — приводятся слова Азарова в Telegram-канале Самарской области.

Отмечается, что всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона.

Как передавало ИА Регнум, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске, на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Ранее в мэрии Сызрани проинформировали о пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе. Персонал эвакуировали, никто не пострадал, на месте ЧП работают оперативные службы, отметили городские власти.