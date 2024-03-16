Губернатор Самарской области прокомментировал атаки беспилотников на НПЗ
Самара, 16 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Самарской области принимаются меры для ликвидации последствий атаки беспилотников на Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Он отметил, что утром была совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ, где произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ, которая была пресечена.
«Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб», — приводятся слова Азарова в Telegram-канале Самарской области.
Отмечается, что всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача уделить приоритетное внимание охране объектов на территории региона.
Как передавало ИА Регнум, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске, на одном из предприятий вспыхнул пожар.
Ранее в мэрии Сызрани проинформировали о пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе. Персонал эвакуировали, никто не пострадал, на месте ЧП работают оперативные службы, отметили городские власти.