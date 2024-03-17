Сызрань, Самарская область, 17 марта, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший на Сызранском НПЗ в Самарской области после атаки украинского беспилотника, полностью ликвидировали. Об этом сообщили 17 марта в правительстве региона.

Николай Хижняк/РИА Новости

«В 06:42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован», — приводит «РИА Новости» сообщение.

Власти Самарской области сообщали, что возгорание на площади 500 кв. м локализовано 16 марта в 09:03 по местному времени (08:03 мск), открытое горение ликвидировано в 13:25 (12:25 мск).

Как сообщало ИА Регнум, ранее самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске. На первом заводе загорелась установка по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. Персонал с предприятия в Сызрани эвакуировали, пострадавших нет.