Благовещенск, 3 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Главного инженера рудника «Пионер» в Амурской области, где произошёл 18 марта обвал, ставший причиной гибели 13 шахтёров, арестовали. Такое решение 3 апреля принял Благовещенский городской суд.

МЧС России/ТАСС

Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании Черникову меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая. Его обвинили в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета, обвиняемый знал, что работы в шахте ведутся при наличии водоёма в пределах месторождения. Несмотря на то, что это является нарушением правил безопасности, он не организовал осушение карьера.

Как ранее сообщало ИА Регнум, суд заключил под стражу старшего госинспектора и заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора. Их обвинили в халатности, из-за которой в результате обвала в шахте погибли 13 горняков.

Вечером 18 марта на шахте «Пионер» произошёл обвал породы, на глубине 120 метров заблокировало 13 горняков. Объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м, вдвое больше, чем считалось первоначально.

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по спасению горняков. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ, управляющему директору рудника предъявили обвинение.

Разведочные скважины на руднике показали наличие воды, глины и льда. Выработки обследовали с помощью видеокамер и приборов. 30 марта в МЧС сообщили о начале бурения на новом участке восьмой скважины, но 1 апреля руководители штаба по ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета приняли решение остановить спасательную операцию из-за риска повторного обвала.