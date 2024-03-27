Благовещенск, 27 марта, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Управляющему директору рудника «Пионер» в Приамурье предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ, при которых под завалами оказались 13 человек. Об этом сообщили в СУ СК по Амурской области.

Sverdlovsk.sledcom.ru Следственный комитет

Он заключен под стражу.

По версии следствия, руководитель знал, что рядом с шахтой есть заполненный водой карьер. Однако в нарушение правил безопасности он не организовал работу по осушению водоёма. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород. Люди оказались заблокированы в шахте.

18 марта на золотодобывающем руднике «Пионер» произошёл прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС.

Как сообщало ИА Регнум, обвал породы на шахте «Пионер» произошёл вечером 18 марта. Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. Это в два раза больше первоначальной оценки при аварии. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ).

24 марта на руднике удалось возвести первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.