Зейский район, Амурская область, 21 марта, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Масштабы обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области превысили первоначальную оценку более чем в два раза. По уточнённым данным, на руднике обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. Об этом 21 марта ТАСС сообщили в оперативных службах.

Кадр из видео МЧС России

Ранее сообщилось о 80 тысяч кубометров породы. Изначально речь шла об обрушении объёмом в 9 тысяч кубометров.

«По уточнённым данным, объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. куб. м», ― сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске в Зейском округе Амурской области произошло 18 марта. По данным МЧС, под завалами оказались 13 человек.

В спасательных работах задействованы около 200 спасателей. На территории региона в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Орлов взял ситуацию под личный контроль.

Президент России Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на руднике «Пионер» и поручил принять меры по спасению шахтёров.

Орлов 20 марта сообщил, что связь с горняками, которые находятся в шахте на глубине около 120 метров, по-прежнему отсутствует, поэтому по рекомендации специалистов из Кузбасса приняли решение пробурить скважину на месте обвала породы.

Позднее в правительстве региона заявили, что в заваленную шахту пробурят две разведывательные скважины: первую непосредственно к предполагаемому местонахождению горняков, вторая свяжет спасателей с горизонтом, расположенным ближе. В скважины опустят специальные камеры, доставленные на шахту из Новокузнецка вместе с остальным оборудованием.

Одну скважину специалисты уже пробурили на глубину 53 метра. Также с места ЧП вывезли ещё 160 куб. метров грунта, специалисты подготавливают пространство для возведения бетонных водоупорных перемычек.

По факту обрушения породы в шахте на руднике «Пионер» возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ. В рамках дела на предприятии изъяли необходимую документацию, следователи опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего.