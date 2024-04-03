Благовещенск, 3 апреля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Двух фигурантов уголовного дела, возбуждённого после трагедии на руднике «Пионер» в Амурской области, заключили под стражу. Меру пресечения в виде ареста суд избрал старшему госинспектору и заместителю начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

СК РФ/РИА Новости

«Прокуратурой Амурской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании <…> меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2024 года», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Обоих сотрудников Ростехнадзора обвинили в халатности, из-за которой в результате обвала в шахте погибли 13 горняков.

По данным следствия, старший госинспектор и замначальника отдела в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок на руднике «Пионер» не выявили и не пресекли имеющиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также они не решили вопрос о приостановке деятельности рудника, который продолжил работу с грубыми нарушениями.

Как сообщало ИА Регнум, обвал породы на шахте «Пионер» произошёл вечером 18 марта. Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. Это в два раза больше первоначальной оценки при аварии. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м.

Тринадцать горняков оказались заблокированными на глубине 120 метров. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по спасению шахтёров.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение.

В оперативных службах 27 марта сообщили, что авария на руднике могла произойти из-за скопившейся на дне карьера воды, которая прорвалась в выработки, а вместе с ней провалилась порода.

На руднике «Пионер» 28 марта начали бурение разведочных скважин для исследования нижележащих горизонтов. Пробуренные ранее три скважины при их обследовании подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках.

В МЧС 30 марта сообщили о начале бурения на новом участке восьмой скважины, но 1 апреля руководители ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета приняли решение остановить спасательную операцию из-за риска повторного обвала.

1 апреля задержали главного инженера рудника «Пионер». Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ. Ранее по делу также задержали управляющего директора рудника и двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых после обвала на руднике «Пионер» в Амурской области. В частности, главе СК должны доложить о тех обстоятельствах обвала на руднике «Пионер», которые удалось выяснить.