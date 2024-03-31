Благовещенск, 31 марта, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Пятая и шестая разведочные скважины на руднике «Пионер» в Амурской области, где заблокированы 13 горняков, показали наличие воды, глины и льда. Об этом сообщает 31 марта пресс-центр регионального управления МЧС.

МЧС России

В ведомстве отметили, что обе скважины вышли в горные выработки. Их обследовали с помощью видеокамер и измерительных приборов.

«На сегодняшний день по результатам бурения установлено, что горные выработки пяти горизонтов заполнены водным раствором (водой, глиной и льдом)», — говорится в сообщении.

В нижние горизонты продолжают бурить три скважины. Накануне в МЧС проинформировали о начале бурения на новом участке восьмой скважины.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта на шахте «Пионер» произошёл обвал породы, на глубине 120 м оказались заблокированы 13 горняков. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м, вдвое больше, чем считалось первоначально.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (ст. 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение.