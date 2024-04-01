Благовещенск, 1 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» приняли 1 апреля, следует из официального заявления АО «Покровский рудник».

МЧС России/ТАСС

Решение об остановке работ приняли руководители ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трёх профильных проектных институтов и организаций, рудника «Пионер», МЧС России, ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

Эксперты сделали заключение, что жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает риск из-за высокой вероятности повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения борта карьера в объеме более 200 тыс. м³. Помимо этого, сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера.

Результаты бурения в руднике показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.

Первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» Алексей Афанасьев заявил, что весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков.

Семьи получат единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия. Родственники получат единовременные выплаты от подрядчика, страховой компании, правительства Амурской области и выплаты от Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта на шахте «Пионер» произошёл обвал породы, на глубине 120 метров оказались заблокированы 13 горняков. Объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м, вдвое больше, чем считалось первоначально.

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по спасению горняков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ. Управляющему директору рудника предъявили обвинение.

Пятая и шестая разведочные скважины на руднике «Пионер» 31 марта показали наличие воды, глины и льда. Обе скважины вышли в горные выработки. Их обследовали с помощью видеокамер и приборов. В МЧС 30 марта сообщили о начале бурения на новом участке восьмой скважины.