Киев, 30 марта, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) без поддержки со стороны США будут вынуждены постоянно отступать, заявил в интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«Если не будет поддержки со стороны США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ни ракет для (ЗРК) Patriot, ни средств радиоэлектронного подавления, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками», — признал он.

Также Зеленский указал на дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО), восполнить который проблематично без поддержки Конгресса. Глава киевского режима добавил, что Украина пытается нарастить количество собственных систем ПВО, но этого недостаточно.

Несмотря на трудности, Украина пытается сохранить позиции на фронте. Если ситуацию получится стабилизировать, обучить новое пополнение, то в 2024 году можно будет предпринять новую попытку контрнаступления, сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative написал, что на Украине экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции и американская помощь не приведёт страну к светлому будущему. По его словам, звучащие от сенаторов Конгресса призывы о финансировании ВСУ являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках. Те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых граждан США, добавил автор.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украина оказалась в тяжёлом положении, в Киеве напрасно убеждали украинцев в скорой победе. В интервью YouТube-каналу Newsroom отставной офицер отметил, что сейчас Украина — это результат «мощной информационной политики», которая была сформирована в 2022 году, когда вместо призыва «объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы» жителей «начали убаюкивать в тёплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили».

Президент России Владимир Путин в январе отметил, что уже всем стал очевиден провал контрнаступления украинской армии. Он добавил, что инициатива теперь перешла к российским военным.