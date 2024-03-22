СМИ: США потребовали от Украины прекратить удары по энергообъектам в России
FT: США запретили Украине вести атаки на энергообъекты России из-за цен на нефть
Вашингтон, 22 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. США потребовали, чтобы Украина перестала атаковать объекты энергетической инфраструктуры России из-за опасений, что ответные меры спровоцируют рост цен на нефть. Об этом 22 марта написала газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их словам, американские власти предупредили Киев, что удары дронов по предприятиям энергетического сектора России могут спровоцировать рост цен на нефть в мире. При этом Вашингтон боится ответных ударов Москвы по украинской инфраструктуре, включая ту, на которую рассчитывает Запад.
По информации издания, к таковым, к примеру, относится нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, используемый западными компаниями, в том числе американскими ExxonMobil и Chevron.
«Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России», — заявил газете представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Отмечается, что Киев ударами дронов пытается снизить доходы России в энергетической сфере для снижения финансирования Москвой военных действий, а также хочет подтолкнуть США к одобрению нового пакета военной помощи.
При этом в публикации уточняется, что Россия продолжает оставаться крупнейшим в мире экспортёром энергоносителей, а рост цен на нефть совпал с началом президентской кампании Джо Байдена в США.
«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — заявил изданию президент консалтинговой компании Rapidan Energy, экс-советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.
Как сообщало ИА Регнум, 20 марта экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев расплатится с США российскими нефтью, газом и алмазами в случае победы в конфликте с Россией. По его утверждению, в противном случае само существование Запада окажется под угрозой.
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 29 января заявил, что ЕС и США намерены добиться краха России с помощью украинского конфликта, чтобы захватить российские природные ресурсы. Он отметил, что США необходимы газ, нефть, уран, никель, удобрения, а также азот и алюминий.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза Запад хотел развалить Россию. Глава государства уточнил, что таким образом западные страны хотели подчинить себе страну и использовать её ресурсы.