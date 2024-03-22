Вашингтон, 22 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. США потребовали, чтобы Украина перестала атаковать объекты энергетической инфраструктуры России из-за опасений, что ответные меры спровоцируют рост цен на нефть. Об этом 22 марта написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

Александр Рюмин/ТАСС

По их словам, американские власти предупредили Киев, что удары дронов по предприятиям энергетического сектора России могут спровоцировать рост цен на нефть в мире. При этом Вашингтон боится ответных ударов Москвы по украинской инфраструктуре, включая ту, на которую рассчитывает Запад.

По информации издания, к таковым, к примеру, относится нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, используемый западными компаниями, в том числе американскими ExxonMobil и Chevron.

«Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России», — заявил газете представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Отмечается, что Киев ударами дронов пытается снизить доходы России в энергетической сфере для снижения финансирования Москвой военных действий, а также хочет подтолкнуть США к одобрению нового пакета военной помощи.

При этом в публикации уточняется, что Россия продолжает оставаться крупнейшим в мире экспортёром энергоносителей, а рост цен на нефть совпал с началом президентской кампании Джо Байдена в США.

«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — заявил изданию президент консалтинговой компании Rapidan Energy, экс-советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев расплатится с США российскими нефтью, газом и алмазами в случае победы в конфликте с Россией. По его утверждению, в противном случае само существование Запада окажется под угрозой.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 29 января заявил, что ЕС и США намерены добиться краха России с помощью украинского конфликта, чтобы захватить российские природные ресурсы. Он отметил, что США необходимы газ, нефть, уран, никель, удобрения, а также азот и алюминий.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза Запад хотел развалить Россию. Глава государства уточнил, что таким образом западные страны хотели подчинить себе страну и использовать её ресурсы.