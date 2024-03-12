Вашингтон, 12 марта, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов заверили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS. Об этом на брифинге 12 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум

«От имени президента Джо Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на 300 млн долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины», — сказал журналистам Салливан.

Он пояснил, что предоставление помощи стало возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов по закупкам вооружений для восполнения техники, которую Штаты уже отправили Украине при предыдущей передаче вооружений со складов.

«Украинская сторона отчаянно нуждается в этой помощи», — добавил помощник главы Белого дома.

При этом чиновник уточнил, что этой помощи хватит «лишь на короткий период» (на пару недель), поэтому администрация президента по-прежнему рассчитывает, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, США не имеют ни планов, ни намерений направлять свои войска на Украину, заявил 12 марта Джейк Салливан.

ВС России смогли уничтожить комплекс реактивной системы залпового огня HIMARS благодаря тому, что украинская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник. Об этом заявил украинский политик Игорь Лапин.

За неделю с 2 по 8 марта российские военные, по данным Минобороны, уничтожили в зоне СВО две украинские установки HIMARS американского производства.

Отмечалось, что установки HIMARS украинские войска используют при обстрелах городов и населённых пунктов республик Донбасса. В частности, такому удару в феврале подверглась пекарня в Лисичанске, тогда погибли 28 человек.