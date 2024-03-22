Москва, 22 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в России, сообщил журналистам 22 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/Эдуард Корниенко

«Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее США потребовали, чтобы Украина перестала атаковать объекты энергетической инфраструктуры России из-за опасений, что ответные меры спровоцируют рост цен на нефть. По данным газеты Financial Times, Вашингтон боится ответных ударов Москвы по украинской инфраструктуре, включая ту, на которую рассчитывает Запад, к примеру, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума.

В последнюю неделю ВСУ активизировали обстрелы территории Белгородской, Курской областей. Массированные удары по жилым районам ВСУ наносит ежедневно. Помимо этого, 22 марта украинская армия обстреляла автобус с рабочими в Лисичанске в ЛНР. Также 22 марта ВСУ обстреляли больницу и школу в Каховском округе в Херсонской области.

Президент Владимир Путин 20 марта заявил, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет.