Киев, 22 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Белый дом действительно призвал Украину не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Об этом 22 марта, выступая на Киевском форуме безопасности, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы понимаем призывы американских партнёров», ― отметила она.

При этом она добавила, что украинская сторона продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, поскольку рассматривает их в качестве законной цели.

«Мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — пояснила Стефанишина.

Как сообщало ИА Регнум, в последнюю неделю ВСУ активизировали обстрелы территории Белгородской и Курской областей. Массированные удары по жилым районам ВСУ наносит ежедневно. Президент Владимир Путин 20 марта заявил, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет.

В Минобороны 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований Вооружённых сил Украины. В результате удара российские военные дезорганизовали функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов украинской армии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке. По данным чиновника, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Это вызвало перебои со светом в части регионов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении Днепрогэса в Запорожье. Работу гидроэлектростанции из-за серьёзных повреждений остановили.

По предварительной информации, повреждения получила теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Ладыжине в Винницкой области, в также одна из ЛЭП, питающая Запорожскую АЭС. Отключилась внешняя воздушная линия 750 кВ «Днепровская».

США потребовали, чтобы Украина перестала атаковать объекты энергетической инфраструктуры России, из-за опасений, что ответные меры спровоцируют рост цен на нефть. По данным газеты Financial Times, Вашингтон боится ответных ударов Москвы по украинской инфраструктуре, включая ту, на которую рассчитывает Запад, к примеру нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что в Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в России.