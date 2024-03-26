Анкара, 26 марта, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Анкара передала Москве информацию о посещении Турции двумя подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

В публикации отмечается, что двое из четырёх обвиняемых в нападении террористов прилетали Турцию из Москвы. При этом подчёркивается, что ВНЖ на территории Турции у них нет.

Вместе с тем источники издания сообщили, что со стороны российских властей предупреждений касаемо подозреваемых не поступало. Информация о пребывании обвиняемых была «тщательно» изучена и предоставлена России, подчёркивается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в «Крокус Сити Холле».

Он добавил, что при координации Национального антитеррористического комитета свои вопросы отрабатывают органы ФСБ и других спецслужб.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность в возможности того, что киевский режим причастен к теракту в «Крокус Сити Холле».