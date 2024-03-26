Москва, 26 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», — сказал Путин.

Он добавил, что при координации Национального антитеррористического комитета свои вопросы отрабатывают органы ФСБ и других спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человека. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 25 марта сообщил, что обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке.

Путин 26 марта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки после теракта в «Крокус Сити Холле». Он добавил, что те, кто планировал теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.