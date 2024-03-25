Москва, 25 марта, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал трёх предполагаемых подельников террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом 25 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум Слева направо: Аминчон Исломов, Исроил Исломов, Диловар Исломов

Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Басманный районный суд Москвы поступили ещё три материала по делу о теракте. Фигурантами стали предполагаемые пособники террористов Исроил Исломов и два его сына — Аминчон и Диловар.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.