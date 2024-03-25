Москва, 25 марта, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Военным прикрытия государственной границы России, которые отличились в ходе задержания в Брянской области обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», вручили государственные и ведомственные награды.

Кадр из видео

Об этом 25 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что вручение наград военных, выполнивших боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения.

Медали «За отвагу» и «За боевые отличия» вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

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Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. По данным следствия, группа вооружённых людей ворвалась в здание ТРЦ и открыла огонь по людям в холле и в концертном зале, где должно было начаться выступление группы «Пикник». Затем в здании начался пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство сообщило о 137 погибших, Минздрав Подмосковья сообщил, что пострадали 180 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей атаки. Их автомобиль задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.