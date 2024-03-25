Москва, 25 марта, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru

«Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки», — сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

Он добавил, что те, кто планировал теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.

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Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.