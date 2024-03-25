Москва, 25 марта, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Значительная площадь пожара не позволила системе потушить возгорание в здании «Крокус Сити Холла». При этом автоматические противопожарные системы в концертном зале в момент возгорания сработали штатно, доложил 25 марта на совещании у президента России Владимира Путина глава МЧС РФ Александр Куренков.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Здание было оборудовано системой противопожарной сигнализации, на момент пожара система сработала в штатном режиме», — сказал он,

Согласно докладу главы МЧС, в систему автоматического пожаротушения входили четыре роботизированных ствола и система программного управления. Потушить возникшее возгорание не получилось из-за большой площади пожара, поскольку террористы использовали бензин.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди атаковали «Крокус Сити Холл», открыв огонь по посетителям. После этого преступники подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек, погибли 139 человек.

На тушение пожара, который охватил почти 13 тыс. кв. метров кровли и двух верхних этажей здания «Крокуса», ушли почти сутки. О ликвидации открытого горения в МЧС сообщили 23 марта. Возгоранию был присвоен четвёртый из пяти рангов сложности, его ликвидировали около 500 человек. В тушении также участвовали три пожарных вертолёта.

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в ходе расследования в «Крокусе» было проведено более 200 досмотров. Изъяты предметы, которые имеют значение для расследования. При задержании террористов у них обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Силовики 23 марта задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

Басманный суд Москвы 24 марта арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.